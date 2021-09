Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Stecken geblieben

Weimar (ots)

Am Freitag gegen 12:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Gutendorfer Straße in Gutendorf. Ein 66-jähriger Mercedesfahrer wollte einen Lkw überholen und schätzte dabei den Abstand zu einem geparkten Pkw auf der Gegenfahrbahn falsch ein. In der Folge blieb der 68-Jährige zwischen dem Lkw und dem geparkten Pkw stecken. Hierbei wurde die Mitfahrerin des Mercedes leicht verletzt. Nun muss der Fahrer mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

