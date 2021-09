Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffitisprayer auf frischer Tat erwischt

Weimar (ots)

Am Freitagvormittag wurde ein 76-Jähriger dabei beobachtet wie er auf einem Bürgersteig in der Geleitstraße in Weimar ein Graffiti anbrachte. Da die Identität der Person vor Ort nicht zweifelfrei geklärt werden konnte wurdeihm die vorläufige Festnahme erklärt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 76-Jährige schließlich aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell