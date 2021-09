Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in eine Halle der Agrargenossenschaft Bad Berka eingebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten in der Folge aus den dort abgestellten Traktoren mehrere Monitore und GPS-Empfänger. Der Wert des Beuteguts beträgt ca. 38.000 EUR.Es wird nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.

