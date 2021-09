Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randalierer in Hermsdorf unterwegs

Jena (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr zogen Randalierer lautstark durch die Eisenberger Straße in Hermsdorf. Am späten Morgen meldeten Anwohner dann beschädigte Blumenkästen, Fahrradständer und einen Sonnenschirm bei der Polizei. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 036428 640 entgegen.

