Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Familienzusammenführung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Donnerstagabend fiel einer Passantin in Eisenberg ein junges Mädchen auf, welches allein an einem Kreisverkehr saß. Da ein Erziehungsberechtigter nicht in der Nähe war und das Kind keine weiteren Angaben machte, brachte die Frau das Mädchen zur Polizeistation. Kurz darauf meldete sich eine 46-jährige Eisenbergerin und teilte mit, dass sie ihre Tochter vermisse. Diese habe sich beim Spielen mit ihren Geschwistern in unbekannte Richtung entfernt. Eine suche um Nahbereich verlief Ergebnislos. Als die Frau ebenso zur Polizeistation gebeten wurde, konnte man auch die Identität des Mädchens klären. Es handelte sich um die vermisste Tochter, sodass man die Familie wieder zusammenführen konnte.

