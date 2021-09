Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall im Kreisel

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sowohl ein 57-jähriger Fahrer eines Pkw Citroen als auch ein 79-jähriger Fahrer eines Pkw Opel befuhren am Donnerstagvormittag in dieser Reihenfolge den Kreisverkehr in Hartmannsdorf. Als der 57-Jährige diesen in Richtung Dr. Maruschky-Straße verlassen wollte, verlangsamte er seine Fahrt. Dies bemerkte der 79-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den Citroen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell