Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verladen

Jena (ots)

Ein 50-Jähriger wollte am Donnerstagmittag auf dem Gelände eines Autohauses in der Amsterdamer Straße ein Wohnmobil von seinem Anhänger auf das Firmengelände verladen. Aufgrund einer Fehlbedienung machte sich jedoch das Wohnmobil selbstständig und stieß in der Folge gegen zwei angestellte Pkw. Alle drei Fahrzeuge wurden dadurch beschädigt, die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell