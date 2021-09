Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: abgerutscht

Jena (ots)

Ein Spaziergänger staunte Donnerstagnachmittag nicht schlecht als er am Burgweg entlang lief. Unterhalb des Weges stand ein Pkw Skoda mitten im Wald. Ein weiteres Abrutschen wurde nur durch einen Baum verhindert. Ermittlungen ergaben, dass der 73-jährige Fahrer des Pkw einen Waldweg in Richtung Burgweg befuhr und aus ungeklärten Gründen vom weg abkam. In der weiteren folge rutsche der Skoda die Böschung hinunter und stieß dort gegen einen Baum. Sowohl am Pkw als auch am Baum entstand Sachschaden.

