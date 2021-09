Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots)

In der Zeit vom 08.09.2021, 22:30 Uhr bis zum 09.09.2021, 13:00 Uhr wurden in der Marcel-Paul-Straße von einem in einem Fahrradständer abgestellten und mittels Schloß gesicherten Fahrrad diverse Teile, so zum Beispiel das komplette Hinterrad, beide Pedale sowie der Sattel entwendet. Hinweise zu dem oder den Täter liegen derzeit nicht vor.Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell