Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheit

Weimar (ots)

Eine E-Scooter-Fahrerin wurde am am 09.09.2021 gegen 21:00 Uhr in der Schopenhauerstraße kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die junge Dame unter Einfluss von Betäubungsmittel fuhr. Auch in diesem Fall erfolgte eine Blutentnahme im Klinikum.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell