Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Weimar (ots)

Am 10.09.2021 gegen 05:10 Uhr kollidierte eine Mazda-Fahrerin aufder B 7, zwischen Umpferstedt und Süßenborn mit einem die Straße überquerenden Reh. Das Tier konnte nach dem Zusammenstoß flüchten, am Pkw enstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell