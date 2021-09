Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 09.09.2021 gegen 11:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Ludwig-Feuerbach- / Freiherr-vom-Stein-Allee ein Verkehrsunfall.Ein aus Richtung Belvederer Allee kommender Skoda-Fahrer missachtete hierbei die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW T-Roc.Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Am Fahrzeug des Verursachers entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro, der Schaden am VW wird mit 3.000 Euro beziffert. Der Skoda-Fahrer wurde leicht verletzt.

