Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Raubstraftat

Jena (ots)

Am Dienstag, den 07.09.2021, kam es gegen 06:10 Uhr in der Bahnunterführung im Bereich Alte Wiesenstraße - Saalbahnhofstraße zu einer Raubstraftat zum Nachteil einer 24-jährigen Frau. Zwei Männer griffen sie unvermittelt an, schlugen sie und entnahmen aus ihrer Handtasche das Portmonee und einen Schlüsselbund. Die beiden Männer waren dunkel gekleidet und bei der Tatausführung maskiert. Wer hat vor oder nach der Tat, Personen gesehen, die möglicherweise mit der Straftat im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Jena Tel. 03641/81 2464 oder per E-Mail an K2.KPI.Jena@polizei.thueringen.de.

