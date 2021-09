Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall wegen falscher Richtungsanzeige

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 45-jähriger Fahrer eines Lkw Iveco befuhr am Mittwochvormittag die Landstraße zwischen Mörsdorf und St. Gangloff. Aufgrund technischer Probleme schaltete der Lkw in den Notlauf. Dies bemerkte der Fahrer und setzte seinen rechten Blinker, um auf einen Feldweg abzubiegen. Ein dahinter befindlicher 84-jähriger Fahrer eines Pkw VW bemerkte sie Situation und setzte zum Überholen an. Plötzlich bog der Fahrer des Lkw jedoch links ab, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell