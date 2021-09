Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Jena (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es Mittwochmorgen in Isserstedt. Eine 31-jährige Fahrerin eines Pkw Ford befuhr die Hauptstraße und wollte rechts auf die Bundesstraße 7 in Richtung Weimar auffahren. Hier musste sie verkehrsbedingt halten. Ein dahinter fahrender 60-Jähriger in seinem Pkw Skoda bemerkte dies zu spät, sodass er auf den Ford auffuhr. In Folge des Unfalls verletzte sich die 31-jährige leicht.

