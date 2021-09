Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radlader beschädigt

Jena (ots)

Als ein Verantwortlicher am Mittwochmorgen zu einem abgestellten Radlader am Egelsee kam, musste er eine Beschädigung dessen feststellen. Unbekannte hatten in der Nacht die Tür sowie eine Scheibe des Baufahrzeuges beschädigt. Der Schaden wird aktuell mit ca. 1.000,- Euro beziffert.

