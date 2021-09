Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 07.09.2021, 21:00 Uhr bis zum 08.09.2021, 07:45 Uhr im Bereich des Wohnmobilstellplatzes am Hermann-Brill-Platz, ein mittels Schloß an einem Zaun gesichertes E-Bike. Hierzu wurden zwei Streben des Zauns sowie das Schloß mittels unbekannten Werkzeug durchtrennt. Das Bike der Marke "KTM Macina Kapoho", Farbe grau/orange incl. Akku sowie das hochwertige Schloß haben einen Gesamtwert von 6.000 Euro. Derzeit gibt es keine Hinweise zu dem oder den Tätern.

