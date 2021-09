Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung

Weimar (ots)

Durch unbekannte Täter wurde in der Zeit vom 08.09.2021, 07:45 Uhr bis08.09.2021, 14:30 Uhr in der Moskauer Straße, ein auf dem Parkplatz gegenüber der Albert-Schweitzer-Grundschule abgestellter Pkw Renault großflächig, mittels unbekannten spitzen Gegenstand, zerkratzt. An der Fahrertür sowie dem rechten vorderen Kotflügel entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

