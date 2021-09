Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Weimar (ots)

Am 08.09.2021 gegen 05:50 Uhr befuhr der Fahrerin eines Pkw Toyota die Landstraße aus Richtung Bergern kommend in Richtung Legefeld.Beim Durchfahren einer Linkskurve wechselte plötzlich eine Rotte Wild- schweine über die Fahrbahn. Trotz Gefahrenbremsung kollidierte der Pkw mit einem der Tiere. Der Schwarzkittel flüchtete von der Unfallstelle. Am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell