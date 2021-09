Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht

Weimar (ots)

Eine Pkw-Fahrerin hatte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß in der Hutten-straße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Ein unbekannter Fahrzeugführer schätzte offenbar den seitlichen Abstand falsch ein, streifte den Pkw beim Vorbeifahren auf der Fahrerseite und entfernte sie unerlaubt vom Unfallort. Die Tatzeit liegt zwischen dem 07.09.2021, 10:00 Uhr und dem 08.09.2021, 07:30 Uhr. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

