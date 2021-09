Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Unfall

Auf dem Parkplatz des Freibades in Bad Sulza kam es am 08.09.2021, 17.05 Uhr, zu einer Fahrerflucht. Ein 79jähriger Mann parkte seinen Wagen auf der Parkfläche und besuchte das Freibad. Eine aufmerksame Zeugin sah den Unfall und ließ den Mann ausrufen. Sie konnte auch ein Kennzeichen des Unfallverursachers benennen. Es wird von einem Sachschaden in Höhe von 1.000,00 Euro ausgegangen.

