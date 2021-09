Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Unfall

Am 08.09.2021, 14.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Bad Sulza. In einer unübersichtlichen Kurve zwischen Bad Sulza und Großheringen vor dem Abzweig Sonnendorf touchierten sich zwei Fahrzeuge beim aneinander vorbeifahren. Hierbei wurde ein Wagen beschädigt. Der andere Wagen wies keine Beschädigung auf.

