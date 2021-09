Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streich der Natur

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Dienstag wiesen in Tautenhain insgesamt sieben abgestellte Fahrzeuge weiß-blaue Farbspritzer auf. Die Vermutung einer Sachbeschädigung lag nahe, denn auch der Versuch die Farbe abzuwaschen scheiterte. Nach eingehender Prüfung handelte es sich jedoch nicht um Farbe. Auch frischer Putz einer vor Ort befindliche Baustelle wurde ausgeschlossen. Nun war auch noch der abgestellte Streifenwagen mit blauen Farbspritzern verschmutzt. Schlussendlich konnten die Übeltäter aber festgestellt werden. Es handelte sich um Pappeln. Der Wind verbreitete deren Pflanzensekret, was nach dem Trocknen wie Sprühfarbe aussah. Somit konnte eine Straftat ausgeschlossen werden.

