Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einkauf nach Diebstahl scheitert

Jena (ots)

Gestern Vormittag entwendeten Unbekannte das Portemonnaie eines 16-jähriges vom Gelände einer Schule in der Wöllnitzer Straße. Nachdem dies bemerkt wurde, sperrte der junge Mann unverzüglich seine EC-Karte. Dies erwies sich als gute Entscheidung, denn am Mittag wollte ein Unbekannter mit dieser EC-Karte einen Einkauf in einem Discounter in der Friedrich-Zucker-Straße bezahlen. Eine Anzeige wurde gefertigt und die Ermittlungen aufgenommen.

