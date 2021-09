Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwer verletzt

Jena (ots)

Schwer verletzt hat sich am Dienstagvormittag eine 90-jährige Frau in der Ernst-Zielinski-Straße. Ein 60-jähriger Fahrer eines Lkw Renault rangierte sein Fahrzeug rückwärts über einen Gehweg und übersah die Frau. Diese wich dem Fahrzeug aus und kam hierbei zu Fall, bei welchem sie sich verletzte. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

