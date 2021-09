Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti

Weimar (ots)

Am 07.09.2021 wurden im Bereich des Staatlichen Förderzentrums in derBonhoefferstraße, Pavillion am Skaterpark, verschiedene Graffiti an einem Holzhaus bei der Freilichtbühne festgestellt. Es handelt sich um mehrereSchriftzüge in silberner, goldener und schwarzer Farbe. Der Tatzeitraum ist derzeit noch unbekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro.

An einem Wohnhaus in der Döllstädtstraße wurde ebenfalls ein Graffiti mittels schwarzer Sprühfarbe, in den Abmessungen 183 cm x 95 cm fest-gestellt. Auch hier konnte der Tatzeitraum nicht genau benannt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

