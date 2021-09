Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch

Diebstahl

Weimar (ots)

Am 07.09.2021 gegen 12:15 Uhr wurde die Polizei über einen Keller-einbruch in der Warschauer Straße informiert. Durch bislang unbekannte Täter wurde mit massiver Gewalt, wahrscheinlich durch Tritte, die Tür zu einem Kellerverschlag aufgebrochen. Aus dem Keller wurden diverse Gegenstände, so zum Beispiel ein ein künstlicher Weihnachtsbaum,ein Raclettgrill sowie eine Fritteuse entwendet. Die Tatzeit konnte durch die Geschädigte nicht genau eingegrenzt werden, soll aber in der Zeit vom 01.07.2021 bis zum 26.08.2021 liegen. Der Schaden an der Kellertür wird mit 300 Euro beziffert, der Wert des Beutegutes wird noch ermittelt.

Ein weiterer Kellereinbruch wurde in Bad Berka, Blankenhainer Straße gemeldet. Hier wurde auf unbekannte Art und Weise die Tür zu einem Verschlag geöffnet. Beschädigungen an der Tür konnten nicht festgestellt werden. Im Anschluss durchtrennten der oder die Täter vermutlich mittels Bolzenschneider den Bügel des Fahrradschlosses, legten den auf dem Gepäckträger liegenden Fahrradhelm auf den Boden und verliessen denTatort mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der Wert des Rades beläuft sich auf 2.750 Euro.

