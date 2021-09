Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Eine Pkw-Fahrerin parkte mit ihrem Fahrzeug am 07.09.2021 auf einer Parkfläche in der Karl-Liebknecht-Straße. Als sie gegen 16:45 Uhr los- fahren wollte, übersah sie beim Ausparken einen aus Richtung Goethe-platz kommenden Linienbus und fuhr diesem in die rechte Fahrzeugseite. Der Pkw der Verursacherin war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell