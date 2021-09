Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Unfall

Auf der Parkfläche in der Darnstedter Straße in Eckolstädt kam es am 07.09.2021 um 13.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 83jähriger Mann parkte dort und machte eine Pause. Der 21jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs stand kurz dahinter und wollte in die Parklücke daneben einparken. In dem Moment fuhr der ältere Fahrer los und beide Autos berührten sich. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell