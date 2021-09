LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Unfall

Am 07.09.2021, 9.05 Uhr, übersah ein Fahrer das mobile Verkehrszeichen in der Carl-Spaeter-Str. in Bad Sulza und fuhr frontal dagegen. Es entstand Sachschaden. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

