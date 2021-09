Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifenlos

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ohne Reifen musste am Montagnachmittag ein 25-Jähriger aus Hermsdorf nach Hause. Der junge Mann stellte sein Rad am Bahnhof in Hermsdorf ab und sicherte das Bike mit einem Schloss am Rahmen. In der Zeit der Abwesenheit des jungen Mannes demontierten Unbekannte das vordere Laufrad und entwendeten dieses.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell