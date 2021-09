Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erwischt

Jena (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit haben Polizeibeamte in der Nacht zu Dienstag im Spitzweidenweg ein Fahrzeug festgestellt, an dem entstempelte Kennzeichen angebracht waren. Nach eingehender Recherche wurde zudem bekannt, dass die Kennzeichen gar nicht an den geparkten Ford gehören. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen.

