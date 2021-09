Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung

Weimar (ots)

In der Zeit vom 05.09.2021, 13:00 Uhr bis zum 06.09.2021, 13:00 Uhr wurde am Gebäude der Musikschule in der Karl-Liebknecht-Straße eine Fensterscheibe eingeschlagen. Ein Eindringen in das Gebäude war für die oder den Täter nicht möglich. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

