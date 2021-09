Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Ein Dacia-Fahrer fuhr am 06.09.2021 gegen 09:30 im Rückwärtsgang in der Fuldaer Straße, teils auf der Fahrbahn und teils auf dem Gehweg.Der Fahrer eines Pkw Renault wollte aus einer Grundstücksausfahrt auf die Fuldaer Straße auffahren. In der weiteren Folge kam es zur Kollision der beiden Pkw. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt 3.000 Euro. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell