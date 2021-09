Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Voll und ohne Führerschein

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Zeuge meldete am Sonntagabend, dass ein scheinbar volltrunkener Fahrzeugführer in Eisenberg vor ihm fährt. Der Opel konnte im Bereich Zeilbäume, an der Einmündung zur Pfälzer Straße, durch Polizeibeamte gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung des Zeugen, da der Test des Opel-Fahrers einen Wert von über 1,4 Promille anzeigte. Zudem ist der 50-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Neben der durchgeführten Blutentnahme muss der Mann nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

