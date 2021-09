Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Überholen getreten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine Sachbeschädigung an einem Subaru ereignete sich am Sonntagabend in Kahla. Ein 59-Jähriger fuhr mit seinem Pkw langsam an einem Radfahrer auf der Neustädter Straße vorbei. Plötzlich trat der Radfahrer, aus unbekannten Gründen, gegen das vorbeifahrende Fahrzeug und verursachte dadurch Sachschaden. Durch die präzise Personenbeschreibung konnte der Täter ermittelt werden. Es handelt sich hierbei um einen polizeibekannten 38-Jährigen aus Kahla.

