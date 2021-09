Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Überholen übersehen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Audi und einem BMW kam es am Sonntagnachmittag kurz vor der Ortslage Wetzdorf. Der 59-jährige Audi-Fahrer beabsichtigte nach links auf eine Freifläche abzubiegen. Der dahinterfahrende 67-jährige BMW-Fahrer setzte gerade zum Überholen an, was der Audi-Fahrer scheinbar nicht bemerkte, da dieser abbog, als der BMW auf seiner Höhe war. Durch den Zusammenstoß wurde der 59-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da diese nicht mehr fahrbereit waren. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Landstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.

