Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kraft reichte nicht aus - Mann zwischen Fahrzeugen eingeklemmt

Jena (ots)

Als ein 69-Jähriger am Sonntagabend seinen Pkw im Zenkerweg abstellte und ausstieg, bemerkte der Mann, dass sich sein Opel in Bewegung setzt. Daraufhin wollte der 69-Jährige sein Fahrzeug aufhalten. Die Folge war, dass der Mann zwischen seinem und dem davor geparkten Pkw eingeklemmt und dabei verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell