Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Apolda (ots)

Am 04.09.2021 befuhr ein 39-jähriger Skoda-Fahrer gegen 01:00 Uhr die B87 zwischen Apolda und Rannstedt. Etwa 500m nach Abzweig nach Mattstedt querte ein Reh von rechts nach links die Fahrspur des PKW. Der Fahrer konnte trotz Notbremsung einen Zusammenstoß mit dem Reh nicht vermeiden. An der Frontstoßstange und der Scheibenwaschanlage entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

