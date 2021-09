Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Jena (ots)

Am 03.09.2021 ereignete sich gegen 09:00 Uhr zwischen den Ortslagen Darnstedt und Niedertrebra ein Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge befuhren hintereinander die Landstraße, als ein 53-jähriger Opel-Fahrer nach links auf die Straße Am Stausee abbiegen wollte. Hierzu setzte er rechtzeitig den linken Blinker und bog ab. Dies übersah die nachfolgende 31-jährige Skoda-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Zum Glück wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Am Opel Astra entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro und am Skoda Fabia in Höhe von 3500 Euro.

