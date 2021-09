Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch

Apolda (ots)

Zu einem Einbruch kam es im Zeitraum vom 04.09.2021, 15:00 Uhr bis 05.09.2021, 15:00 Uhr in ein Werkzeughaus am Hotel Weimarer Berg in Apolda. Unbekannte öffneten ein Fenster sowie eine Balkontür und entwendeten einen benzinbetriebenen Freischneider und eine Kettensäge im Wert von ca. 500 Euro.

