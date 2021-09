Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch

Diebstahl

Weimar (ots)

Am 05.09.2021 erhielt die Polizei die Information über einen Einbruch in ein Hotel in Bad Berka. Unbekannte Täter betraten das Haus durch eine separate Tür, welche für Spätanreisende vorgesehen ist. Wie diese Tür geöffnet wurde, wird derzeit noch geprüft. Die Täter hebelten die Tür zu einem Büro auf, öffneten Schränke und entnahmen aus zwei Geldmappen sowie einer Kellnergeldbörse insgesamt 400 Euro. Die genaue Summe konnte noch nicht festgestellt werden, da die Tagesabrechnung noch nicht vorlag. Tatzeit liegt zwischen dem 04.09.2021,23:00 Uhr und dem 05.09.2021, 06:30 Uhr. Der Schaden an der aufgehebelten Bürotür beläuft sich auf 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell