Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung

Weimar (ots)

Am 05.09.2021 gegen 18:50 Uhr ging ein 40-jähriger Bürger in Weimar,Hinter dem Bahnhof entlang. Im Bereich der Verwaltungsschule befanden sich drei männliche Personen. Als er an diesen vorbeilief, fielen die Männer über ihn her, traktierten ihn mit Faustschlägen und traten mehrfach auf ihn ein, nachdem er zu Boden gegangen war. Dadurch erlitt der Mann erhebliche Gesichtsverletzungen. Anschließend ergriffen die Täter die Flucht.Durch Zeugenaussagen konnte einer der Schläger identifiziert werden. Als die Beamten ihn an seiner Wohnanschrift aufsuchten, stritt er zunächst jegliche Beteiligung ab, erschien aber später in der Dienststelle, wollte die Sache klarstellen und räumte seine Mittäterschaft ein. Der Geschädigte wurde zur Behandlung ins Klinikum verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell