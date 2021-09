Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreist die wehrlose Lage ausgenutzt

Jena (ots)

Am Montagabend, den 16. August 2021, kam es zu einer Diebstahlshandlung im Bereich des Eichplatzes. Unbekannte Täter nutzen die wehrlose Lage eines Mannes aus, um ihn seiner wenigen Habseligkeiten zu berauben. Ein 63-Jähriger saß mit flüchtigen Bekannten im Bereich der Grünanlage am Eichplatz und konsumierte alkoholische Getränke. Plötzlich überkam ihn die Müdigkeit und er schlief für eine kurze Weile ein. Innerhalb einer halben Stunden, zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr, haben unbekannte Täter die Geldbörse und das Handy dem 63-jährigen Obdachlosen gestohlen. Nach dem Erwachen bemerkte der Mann, dass die Dinge entwendet wurden. Auch eine Absuche im Nahbereich erbrachte keine Erfolge. Die Namen der anderen Männer in der Gruppe sind dem Geschädigten nicht bekannt, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese für den Diebstahl verantwortlich sind. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Kann sich jemand an die Gruppe Männer erinnern und kann diese beschreiben, oder der kennt deren Namen? Gibt es weitere Hinweise zu dem Vorfall?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Jena unter 03641-810 oder ID.Jena@polizei.thueringen.de zu wenden.

