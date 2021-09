Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit Personenschaden

Apolda (ots)

Am 04.09.2021 gegen 17:50 Uhr verunglückte ein 18 jähriger Autofahrer mit seinem Opel auf der B87 in Oberroßla. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kam im Seitengraben zum Stehen.Der Fahrer wurde ins Klinikum Apolda verbracht, seine Beifahrerin blieb zum Glück unverletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

