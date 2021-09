Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Entwendetes Moped aufgefunden

Jena (ots)

Am späten Freitagabend fiel einer aufmerksamen Zeugin in der Nähe der Saalebrücke in Maua ein Moped der Marke Simson auf, welches auf einer Internetplattform als entwendet veröffentlicht wurde. Das Moped wurde von einer männlichen Person geschoben. Als die Zeugin nun die Person darauf ansprach ließ der das Moped zurück und floh. Das entwendete Moped konnte jedoch wieder an seinen rechtmäßigen Besitzer übergeben werden.

