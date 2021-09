Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Gartenlaube

Weimar (ots)

Einen gehörige Schreck bekam der Nutzer eines Gartengrundstücks an der Dürrenbacher Hütte in Weimar, als er am 04.09.2021 nach ca. einem Monat wieder zu seiner Gartenlaube zurückkehrte. Hier musste er feststellen, dass diese aufgebrochen war und offensichtlich komplett ausgeräumt wurde. Neben kleineren Gegenständen wurde eine komplette Küche ausgebaut und entwendet. Der Wert des Beutegutes wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell