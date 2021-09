Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährliche Körperverletzung auf Kirmes in Tröbsdorf

Weimar (ots)

Am späten Abend des 04.09.2021 kam es auf der Kirmes in Weimar (Ortsteil Tröbsdorf) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem 20-jährigen Mann. Ein verbaler Streit zwischen beiden, offensichtlich alkoholisierten Personen eskalierte. Der 17-Jährige griff in der Folge zu einem Bierglas und schlug es seinem Gegenüber auf den Kopf. Hierbei ging das Glas zu Bruch. Der 20-Jährige zog sich hierbei schwere Schnittverletzungen am Kopf zu. Der Täter verletzte sich beim Schlag ebenfalls leicht an der Hand. Im Anschluss konnten beide Parteien getrennt werden. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell