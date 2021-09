Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrfach gegen ein und dasselbe Auto gefahren

Kahla (ots)

Ein 83-jähriger Peugeotfahrer versuchte Freitagmittag in der Bachstraße in Kahla neben einem BMW einzuparken. Hierbei stieß er mehrfach gegen den parkenden Pkw. Er ließ sich auch nicht davon abhalten als die noch im BMW sitzende Halterin ausstieg und auf das Autodach des älteren Mannes klopfte. Passanten mussten den Unfallverursacher sogar davon abhalten, von der Unfallstelle zu flüchten. Auch gegenüber der Polizei blieb der Fahrer uneinsichtig. Die Beamten unterbanden fortfolgend die Weiterfahrt des Mannes und beschlagnahmten seinen Führerschein. Der Rentner muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. An den verunfallten Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 3.500 Euro.

