Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch in Autohandel

Eisenberg (ots)

Ein noch unbekannter Mann versuchte Freitagfrüh zwischen 1:13 und 1:19 Uhr in einen Gebrauchtwagenhandel in der Mühlbergstraße in Eisenberg einzubrechen. Hierbei beschädigte er das Türschloss der Eingangstür des Bürogebäudes. Vor dem Büro versuchte er mehrere Autotüren zu öffnen, jedoch erfolglos. Zuvor soll er sich auf einem Nachbargrundstück an einem Unimog zu schaffen gemacht haben. Auch wurde durch den Dieb ein Bungalow betreten und Schränke durchwühlt. Entwendet wurde scheinbar nichts. Der Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Der Täter wird als schlank und mit kurzen hellen Haaren beschrieben. Er ist ca. 170- 180 cm groß. Er trug zur Tatzeit ein weißes Tanktop, eine helle Jogginghose, schwarz weiße Sneakerschuhe und eine Bauchtasche mit schwarzem Band.

Hinweise zur Tat und insbesondere dem Täter bitte an die PI Saale-Holzlandunter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

